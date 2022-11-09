Зеленский об отопительном сезоне: Делаем все, чтобы план РФ превратить зиму в оружие провалился

Правительство 8 ноября одобрило важное решение, которое поможет пройти зимний период. Импорт товаров, необходимых во время отопительного сезона, будет освобожден от уплаты НДС и ввозной пошлины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
"Это должно упростить и удешевить поставки в Украину генераторов, аккумуляторов, трансформаторов и другой подобной техники для энерго- и теплообеспечения", - отметил политик.
Зеленский указал, что важен и факт накопления достаточных объемов газа и угля для обеспечения украинцев.
"Мы четко понимаем: превратить зиму в оружие - это план государства-террориста против нашего страны, как и против всей Европы. Но делаем все, чтобы и этот российский план потерпел провал, как разные предыдущие", - добавил президент.
Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в Украине отопление включено уже в 60% объектов.
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