Зеленский об отопительном сезоне: Делаем все, чтобы план РФ превратить зиму в оружие провалился

Правительство 8 ноября одобрило важное решение, которое поможет пройти зимний период. Импорт товаров, необходимых во время отопительного сезона, будет освобожден от уплаты НДС и ввозной пошлины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Это должно упростить и удешевить поставки в Украину генераторов, аккумуляторов, трансформаторов и другой подобной техники для энерго- и теплообеспечения", - отметил политик.

Зеленский указал, что важен и факт накопления достаточных объемов газа и угля для обеспечения украинцев.

"Мы четко понимаем: превратить зиму в оружие - это план государства-террориста против нашего страны, как и против всей Европы. Но делаем все, чтобы и этот российский план потерпел провал, как разные предыдущие", - добавил президент.