ua ru
Вт, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні опалення включено в 60% об'єктів, - Шмигаль

Новость на русском →
Київ, Вівторок 08 листопада 2022 17:00
В Україні опалення включено в 60% об'єктів, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

В Україні опалення включили до 60% об'єктів, дві області до тепла підключено повністю. Ще у п'яти регіонах цей показник становить близько 85%.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook уряду.

"Опалювальний сезон розпочався, незважаючи на обстріли, диверсії, кібератаки, які виробляє росія. Близько 60% усіх об'єктів по країні вже підключені до тепла. Південні регіони підключають повільніше, але цей процес там теж розпочато. У п'яти областях рівень підключення до тепла становить більше 85%, а ще у двох регіонах він уже сягнув 100%", - зазначив прем'єр-міністр.

За його словами, уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Закуповується резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, ведуться переговори з міжнародними партнерами щодо доставки в Україну необхідного обладнання та техніки, щоб швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій.

Раніше ми писали, що у Черкасах деякі будинки можуть відключати від електропостачання через зволікання із підключенням тепла. Оскільки економія на опаленні може спричинити аварію в енергетичній системі.

Також повідомлялося, що у Львові планується розпочати опалювальний сезон для населення 14 листопада. Однак у міськраді враховуватимуть температуру повітря і готові включити опалення раніше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Опалювальный сезон
NEWS
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
DAILY
За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів