Зеленский в ООН: Устойчивое развитие невозможно под звуки взрывов

Украине не добиться устойчивого развития без прекращения боевых действий на Донбассе и без поддержки международных партнеров. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает пресс-служба Офиса президента.

В частности, Зеленский принял участие в Диалоге лидеров на Саммите ООН по вопросам Целей устойчивого развития. Президент выразил надежду, что благодаря поддержке международных партнеров удастся достичь возвращения украинских территорий политико-дипломатическим путем, прекращение войны и установление мира.

"Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувства безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, аплодируют вторжению других государств и нарушению прав и свобод человека", - подчеркнул Зеленский во время выступления.

Он отметил, что экономические показатели Украины могут быть значительно лучшими, однако мешают этому два баръера.

"Первый - это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не преодолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины", - сказал Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что за время оккупации Крыма и части Донбасса Украина потеряла более 13 тысяч граждан.

Напомним, Владимир Зеленский собирается пригласить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа посетить Киев. Также он анонсировал визиты мировых лидеров в Украину в течение этих двух лет.