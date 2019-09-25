Зеленський в ООН: Сталий розвиток неможливий під звуки вибухів

Україні не досягнути сталого розвитку без припинення бойових дій на Донбасі та без підтримки міжнародних партнерів. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у рамках 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає прес-служба Офісу президента.

Зокрема, Зеленський взяв участь у Діалозі лідерів на Саміті ООН з питань Цілей сталого розвитку. Президент висловив сподівання, що завдяки підтримці міжнародних партнерів вдасться досягнути повернення українських територій політико-дипломатичним шляхом, припинення війни та встановлення миру.

"Жодна держава не досягне сталого розвитку без миру та відчуття безпеки. Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів, неможливий там, де панують агресивні геополітичні стратегії, що аплодують вторгненню до інших держав і порушенню прав і свобод людини", - наголосив Зеленський під час виступу.

Він зазначив, що економічні показники України можуть бути значно кращими, проте заважають цьому два бар'єри.

"Перший - це внутрішньополітична традиція, коли важливі для розвитку реформи отримують спротив. Але з цим нова українська влада обов’язково впорається. Другий бар’єр набагато складніший. І нам його не подолати без міжнародної підтримки. Це війна внаслідок російської агресії проти України", - сказав Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що через окупацію Криму та частини Донбасу Україна втратила понад 13 тисяч громадян.

Нагадаємо, Володимир Зеленський збирається запросити президента Сполучених Штатів Дональда Трампа відвідати Київ. Також він анонсував візити світових лідерів до України протягом цих двох років.