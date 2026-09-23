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Зеленский в ООН: Украинцы понимают, что эта зима может быть очень сложной

22:04 23.09.2026 Ср
3 мин
aimg Ирина Гамерская
Зеленский в ООН: Украинцы понимают, что эта зима может быть очень сложной Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
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Президент Владимир Зеленский выступил с речью на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, в которой призвал остановить войну Путина.

Что сказал Зеленский на выступлении в ООН - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главные заявления тезисно:

  • С января по август армия РФ потеряла 248 тысяч убитыми и ранеными. 21 страна в мире имеет меньшее население, чем россияне потеряли за 8 месяцев.
  • РФ смогла захватить 1000 кв км нашей земли в этом году и мы уже освободили значительную часть этих территорий.
  • КНДР отправила свои войска в РФ, чтобы поддержать слабые места. КНДР понесла ужасные потери. Недавно мы отправили двух военнопленных из Северной Кореи в Республику Корею.
  • Путин недавно пообещал представителям Трампа, что он захватит нашу Донецкую область. Он сказал, что ему нужно еще пару месяцев. Наверное, это 17 или 18 раз за 5 лет он дает это обещание.
  • Путин хочет больше наших городов - Одессу, Днепр, Харьков и другие. Он пациент номер ноль, от которого эта зараза распространяется и куда бы она ни распространялась, приносит только боль, нестабильность, новые риски и новые кризисы. У него нужно отобрать пространство для распространения этой заразы.
  • Не бензин или дизель, не топливо, не заводы или порты - наша цель - это российская способность финансировать войну. Российские финансы и промышленность следует остановить. Наше оружие работает ради этого.
  • Кто-то в мире говорит - ослабьте санкции против российских олигархов. Это сделает жизнь более комфортной богатым россиянами. Это даст больше времени Путину отправлять бедных людей в кил-зону.
  • Россия планировала большую операцию на фронте этим летом и все они с треском провалились. Российские крылатые ракеты не сработали так, как Путин запланировал.
  • Для нас очень сложно сейчас справиться с российскими баллистическими ракетами и реактивными дронами. С начала этого года Россия уже использовала более 2100 ракет разного типа против нас, более 950 из них - баллистика.
  • Россияне запускают каждый час реактивные дроны. Наши солдаты успешно протестировали 4 новых перехватчика реактивных дронов, мы развиваем производство.
  • Украинцы понимают, что эта зима может быть очень сложной для нас. Но в ответ, у нас не будет другого выбора, кроме как сделать это болезненным для России так же. Шаги по деэскалации важны к зиме. Нам нужна дипломатия, и нам нужна сила.
  • К сожалению, у нас не было возможности поговорить с лидером Китая, который сегодня в США, но не здесь. Он такой человек, который может повлиять на РФ. Мы хотим и верим, что мир может повлиять на эту войну.
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