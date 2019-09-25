ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина разрешила опубликовать стенограмму разговора Зеленского и Трампа

Новости » Политика    25.09.2019 - 01:55
Украина разрешила опубликовать стенограмму разговора Зеленского и Трампа
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

Разрешение получил госсекретарь США Майк Помпео

Украина дала разрешение Государственному департаменту Соединенных Штатов на публикацию расшифровки телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сам Трамп сообщил в Twitter.

Речь идет о разговоре от 25 июля, в котором Трамп якобы оказал давление на Зеленского: он заявил о заморозке военной помощи Украине и готов был ее разморозить в обмен на возобновления в Украине расследования против сына Джо Байдена (Байден на сегодня является кандидатом в президенты США, - ред.).

После того, как эта информация была опубликована в газете The Wall Street Journal, в Конгрессе США потребовали предоставить стенограмму телефонного разговора. Также спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента, а Трампа обвинила в нарушении конституции.

"Госсекретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины опубликовать стенограмму телефонного разговора с их президентом. Они также не знают, в чем дело", - написал Трамп.

Украина разрешила опубликовать стенограмму разговора Зеленского и Трампа

Напомним, ранее Помпео заявлял, что содержание телефонного разговора президента США и президента Украины носит строго конфиденциальный характер, поэтому Госдеп не будет публиковать его стенограмму.

Ранее Трамп заявил, что не сказал ничего недопустимого во время телефонного разговора с президентом Зеленским.

Трамп отреагировал на подготовку его импичмента Трампу готовят официальное приглашение в Украину
Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд Трампстенограмма
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь