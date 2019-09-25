Украина разрешила опубликовать стенограмму разговора Зеленского и Трампа

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

Разрешение получил госсекретарь США Майк Помпео

Украина дала разрешение Государственному департаменту Соединенных Штатов на публикацию расшифровки телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сам Трамп сообщил в Twitter.

Речь идет о разговоре от 25 июля, в котором Трамп якобы оказал давление на Зеленского: он заявил о заморозке военной помощи Украине и готов был ее разморозить в обмен на возобновления в Украине расследования против сына Джо Байдена (Байден на сегодня является кандидатом в президенты США, - ред.).

После того, как эта информация была опубликована в газете The Wall Street Journal, в Конгрессе США потребовали предоставить стенограмму телефонного разговора. Также спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента, а Трампа обвинила в нарушении конституции.

"Госсекретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины опубликовать стенограмму телефонного разговора с их президентом. Они также не знают, в чем дело", - написал Трамп.

Напомним, ранее Помпео заявлял, что содержание телефонного разговора президента США и президента Украины носит строго конфиденциальный характер, поэтому Госдеп не будет публиковать его стенограмму.

Ранее Трамп заявил, что не сказал ничего недопустимого во время телефонного разговора с президентом Зеленским.