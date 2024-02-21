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Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача

Україна, Середа 21 лютого 2024 21:46
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Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 21 лютого, змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Президент підписав указ №83/2024.

Згідно з ним у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача затверджують таких осіб:

  • Баргилевича Анатолія Владиславовича - начальника Генерального штабу Збройних сил України;
  • Павлюка Олександра Олексійовича - командувача Сухопутних військ Збройних сил України.

Також зі складу Ставки вивели колишнього командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України Максима Миргородського.

Перестановки в ЗСУ

Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського, до цього він був командувачем Сухопутних військ.

Крім того, Зеленський змінив командування Генерального штабу ЗСУ. Новим начальником призначено Анатолія Баргилевича.

Також плануються інші перестановки у ЗСУ. Про це більш детально читайте в матеріалі РБК-Україна.

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