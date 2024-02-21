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Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего

Украина, Среда 21 февраля 2024 21:46
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Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 21 февраля, изменил состав Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Президент подписал указ №83/2024.

Согласно ему в персональном составе Ставки верховного главнокомандующего утверждают следующих лиц:

  • Баргилевича Анатолия Владиславовича - начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины;
  • Павлюка Александра Алексеевича - командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Также из состава Ставки вывели бывшего командующего Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Максима Миргородского.

Перестановки в ВСУ

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место был назначен Александр Сырский, до этого он был командующим Сухопутными войсками.

Кроме того, Зеленский сменил командование Генерального штаба ВСУ. Новым начальником назначен Анатолий Баргилевич.

Также планируются другие перестановки в ВСУ. Об этом более подробно читайте в материале РБК-Украина.

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