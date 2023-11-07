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Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача

Вівторок 07 листопада 2023 14:08
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Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Такий указ глава держави підписав сьогодні, 7 листопада.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, оприлюднений на сайті Офісу президента.

У персональному складі Ставки верховного головнокомандувача був затверджений новий командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Сергій Лупанчук, призначений 3 листопада після звільнення з цієї посади Віктора Хоренка.

Останній також був виведений цим указом №736/2023 зі складу Ставки.

"Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю... увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Лупанчука Сергія Костянтиновича - командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України; вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача В.Хоренка", - йдеться у публікації.

Також зазначається, що відповідний указ набирає чинності з дня опублікування.

Що передувало

Нагадаємо, 3 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Віктора Хоренка з посади командувача ССО ЗСУ. На цю посаду призначили полковника Сергія Лупанчука.

Тим часом у відкритих джерелах немає докладної інформації про його попередню діяльність. Як зазначив глава держави, Лупанчук є досвідченим офіцером. Зеленський додав, що колишній командувач ССО генерал Віктор Хоренко продовжуватиме виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міноборони.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що Хоренко не знав про плани звільнення. Також повідомлялося, що його звільнили за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

Більш детально про колишнього командувача ССО Хоренка можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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