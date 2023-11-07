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Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего

Вторник 07 ноября 2023 14:08
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Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Такой указ глава государства подписал сегодня, 7 ноября.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, обнародованный на сайте Офиса президента.

В персональном составе Ставки верховного главнокомандующего был утвержден новый командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины Сергей Лупанчук, назначенный 3 ноября после увольнения с этой должности Виктора Хоренко.

Последний также был выведен данным указом №736/2023 из состава Ставки.

"Согласно статье 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю... ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Лупанчука Сергея Константиновича - командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины; вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего В.Хоренко", - говорится в публикации.

Также отмечается, что соответствующий указ вступает в силу со дня опубликования.

Что предшествовало

Напомним, 3 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Виктора Хоренко с должности командующего ССО ВСУ. На этот пост назначили полковника Сергея Лупанчука.

Между тем, в открытых источниках нет подробной информации о его предыдущей деятельности. Как отметил глава государства, Лупанчук является опытным офицером. Зеленский добавил, что бывший командующий ССО генерал Виктор Хоренко продолжит выполнять специальные задания в составе Главного управления разведки Минобороны.

Позже в СМИ появилась информация, что Хоренко не знал о планах об увольнении. Также сообщалось, что его уволили по представлению министра обороны Рустема Умерова.

Более подробно о бывшем командующем ССО Хоренко можете узнать в материале РБК-Украина.

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