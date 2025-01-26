Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Гнатов перейде в Генштаб, - Зеленський
Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Андрій Гнатов перейде в Генеральний штаб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Генерал-майор Андрій Гнатов направлений в Генштаб на посаду заступника начальника Генштабу", - пояснив Зеленський.
Він заявив, що завдання Гнатова - новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами та фронту.
"Ми обговорили ці зміни з головкомом Олександром Сирським. На всіх рівнях завдання поставлене", - додав він.
Що відомо про Гнатова
Андрій Гнатов - бригадний генерал Збройних сил України, командувач Об'єднаних сил ЗСУ з червня 2024 року. Він народився в Україні та здобув освіту в Харківському інституті танкових військ.
Військову кар'єру почав у батальйоні морської піхоти, де служив на Кримському півострові до анексії Криму Росією. Після цього він не зрадив присязі й перебрався на материкову частину України, продовживши службу.
У 2016-2018 роках Гнатов обіймав посаду начальника штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти, а з 2018 до 2021 року очолював цю бригаду. Його служба на передовій під час антитерористичної операції (АТО) та операції об'єднаних сил (ООС) відзначена значними здобутками в обороні України від російської агресії.
З початку повномасштабної війни 2022 року Гнатов керував угрупованням військ "Примор'я", відзначившись у відбитті російських наступів на південь України.
Завдяки його стратегії, війська відновили контроль над кількома населеними пунктами на Херсонській області та успішно зупинили ворога. У червні 2022 року йому присвоєно звання бригадного генерала за досягнення в оборонних операціях.
За свою службу Андрій Гнатов був нагороджений орденом Богдана Хмельницького, Хрестом бойових заслуг та іншими державними відзнаками.
Зауважимо, що 24 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Гнатова командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України.
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