Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Гнатов перейде в Генштаб, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Генерал-майор Андрій Гнатов направлений в Генштаб на посаду заступника начальника Генштабу", - пояснив Зеленський.

Він заявив, що завдання Гнатова - новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами та фронту.

"Ми обговорили ці зміни з головкомом Олександром Сирським. На всіх рівнях завдання поставлене", - додав він.

Що відомо про Гнатова

Андрій Гнатов - бригадний генерал Збройних сил України, командувач Об'єднаних сил ЗСУ з червня 2024 року. Він народився в Україні та здобув освіту в Харківському інституті танкових військ.

Військову кар'єру почав у батальйоні морської піхоти, де служив на Кримському півострові до анексії Криму Росією. Після цього він не зрадив присязі й перебрався на материкову частину України, продовживши службу.

У 2016-2018 роках Гнатов обіймав посаду начальника штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти, а з 2018 до 2021 року очолював цю бригаду. Його служба на передовій під час антитерористичної операції (АТО) та операції об'єднаних сил (ООС) відзначена значними здобутками в обороні України від російської агресії.

З початку повномасштабної війни 2022 року Гнатов керував угрупованням військ "Примор'я", відзначившись у відбитті російських наступів на південь України.

Завдяки його стратегії, війська відновили контроль над кількома населеними пунктами на Херсонській області та успішно зупинили ворога. У червні 2022 року йому присвоєно звання бригадного генерала за досягнення в оборонних операціях.

За свою службу Андрій Гнатов був нагороджений орденом Богдана Хмельницького, Хрестом бойових заслуг та іншими державними відзнаками.