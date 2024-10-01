Зеленський оновив склад Ставки
Президент України Володимир Зеленський увів першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка до складу Ставки верховного головнокомандувача.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.
"Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю: увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача Гаврилюка Івана Юрійовича - першого заступника міністра оборони України", - йдеться у документі.
Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, у травні 2024 року Кабінет міністрів України призначив генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка першим заступником міністра оборони.
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