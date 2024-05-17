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Генерала Гаврилюка призначили першим заступником міністра оборони

Київ, П'ятниця 17 травня 2024 12:34
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Генерала Гаврилюка призначили першим заступником міністра оборони Фото: Іван Гаврилюк (пресслужба Міністерства оборони)
Автор: Наталія Юрченко

Кабінет міністрів України призначив першого заступника міністра оборони. Ним став генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Кабінету міністрів у ВРУ Тараса Мельничука у Telegram.

Гаврилюк обіймав посаду заступника міністра оборони. Тепер уряд призначив його на пост першого заступника глави Міноборони Рустема Умєрова.

Також Кабмін призначив Олександра Балануцу заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Крім того, уряд звільнив Людмилу Акімову з посади заступника голови Національного агентства кваліфікацій.

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Рустем Умєров
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