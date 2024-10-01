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Зеленский обновил состав Ставки

Вторник 01 октября 2024 17:09
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Зеленский обновил состав Ставки Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский ввел первого замминистра обороны Ивана Гаврилюка в состав Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

"В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю: ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего Гаврилюка Ивана Юрьевича - первого заместителя министра обороны Украины", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в мае 2024 года Кабинет министров Украины назначил генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка первым заместителем министра обороны.

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