Зеленський оголосив важливе рішення про ціну на газ і мораторій на відключення світла
Президент Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Юлією Свириденко. Вони обговорили відновлення після російських ударів по енергетичній інфраструктурі та підготовку до опалювального сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Telegram Зеленського.
За словами глави держави, уряд виділив додатково 1,5 мільярда гривень для прифронтових регіонів, щоб посилити захист енергетичних об’єктів.
"Сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і будемо цей резерв збільшувати", - зазначив Зеленський.
Президент повідомив, що на нараді також обговорили ситуацію в газовому секторі, нарощування запасів газу та забезпечення населення.
"Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів", - підкреслив він.
Крім того, глава держави нагадав про рішення уряду щодо мораторію на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергопостачання. Зеленський наголосив, що попри всі виклики, необхідно підтримати ті громади, які нині перебувають у найскладніших умовах.
Президент також доручив підготувати шляхи підвищення зарплат для вчителів і зазначив, що ухвалені рішення мають запрацювати вже наступного року. Окремо він звернув увагу на важливість ефективної підтримки внутрішньо переміщених осіб.
"Очікую урядовців на доповідь із цих двох питань наприкінці цього тижня", - додав Зеленський.
Раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд може переглянути перелік прифронтових територій для надання додаткових пільг населенню.
Крім того, понад 40 тисяч педагогів, які працюють у школах на прифронтових територіях, отримають підвищені виплати.