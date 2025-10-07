ua en ru
Зеленський оголосив важливе рішення про ціну на газ і мораторій на відключення світла

Україна, Вівторок 07 жовтня 2025 17:58
UA EN RU
Зеленський оголосив важливе рішення про ціну на газ і мораторій на відключення світла Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Юлією Свириденко. Вони обговорили відновлення після російських ударів по енергетичній інфраструктурі та підготовку до опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Telegram Зеленського.

За словами глави держави, уряд виділив додатково 1,5 мільярда гривень для прифронтових регіонів, щоб посилити захист енергетичних об’єктів.

"Сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і будемо цей резерв збільшувати", - зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що на нараді також обговорили ситуацію в газовому секторі, нарощування запасів газу та забезпечення населення.

"Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів", - підкреслив він.

Крім того, глава держави нагадав про рішення уряду щодо мораторію на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергопостачання. Зеленський наголосив, що попри всі виклики, необхідно підтримати ті громади, які нині перебувають у найскладніших умовах.

Президент також доручив підготувати шляхи підвищення зарплат для вчителів і зазначив, що ухвалені рішення мають запрацювати вже наступного року. Окремо він звернув увагу на важливість ефективної підтримки внутрішньо переміщених осіб.

"Очікую урядовців на доповідь із цих двох питань наприкінці цього тижня", - додав Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд може переглянути перелік прифронтових територій для надання додаткових пільг населенню.

Крім того, понад 40 тисяч педагогів, які працюють у школах на прифронтових територіях, отримають підвищені виплати.

