Зеленский объявил важное решение о цене на газ и моратории на отключение света

Президент Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко. Они обсудили восстановление после российских ударов по энергетической инфраструктуре и подготовку к отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.

По словам главы государства, правительство выделило дополнительно 1,5 миллиарда гривен для прифронтовых регионов, чтобы усилить защиту энергетических объектов.

"Сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, и будем этот резерв увеличивать", - отметил Зеленский.

Президент сообщил, что на совещании также обсудили ситуацию в газовом секторе, наращивание запасов газа и обеспечение населения.

"Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей", - подчеркнул он.

Кроме того, глава государства напомнил о решении правительства о моратории на отключение потребителей в прифронтовых громадах от энергоснабжения. Зеленский подчеркнул, что несмотря на все вызовы, необходимо поддержать те громады, которые сейчас находятся в самых сложных условиях.

Президент также поручил подготовить пути повышения зарплат для учителей и отметил, что принятые решения должны заработать уже в следующем году. Отдельно он обратил внимание на важность эффективной поддержки внутренне перемещенных лиц.

"Ожидаю чиновников на доклад по этим двум вопросам в конце этой недели", - добавил Зеленский.