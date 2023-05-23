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Зеленський оголосив про створення корпусу морської піхоти

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні створять корпус морської піхоти. Таким чином, буде сформовано нові бригади, що забезпечать сучасною технікою та зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час візиту на позиції морпіхів у Донецькій області.

"Сьогодні також маю честь оголосити, що ухвалене рішення значно збільшити потенціал української морської піхоти - створити корпус морської піхоти. Держава робитиме все для розвитку вашого важливого міцного роду військ, для оснащення нашої морської піхоти сучасною зброєю, технікою та для створення нових бригад морської піхоти України. Тих, хто вже вміє робити навіть неможливе стане ще більше", - сказав він.

Президент зазначив, що з початку агресії РФ військові частини й підрозділи морської піхоти надійно тримають оборону на найбільш відповідальних ділянках фронту, при цьому професійно та впевнено знищуючи окупантів.

За його словами, морські піхотинці щодня доводять, що вони є потужною силою, яка знищує противника, звільняє наші землі та виконує найскладніші завдання у найскладніших умовах.

Візит Зеленського на позиції морпіхів

Президент у День морської піхоти відвідав передові позиції українських військових у смузі оборони Вугледар - Мар’їнка. Там він заслухав доповідь командувача морської піхоти й ОТУ "Донецьк" генерал-лейтенанта Юрія Содоля про ситуацію на визначеній ділянці фронту.

Зеленський також поспілкувався з українськими захисниками, взяв участь в урочистостях та вручив воїнам державні нагороди.

День морської піхоти

Професійне свято військових морської піхоти ВМС відзначається щороку 23 травня.

Раніше святи відзначали 16 листопада, а у 2018 році президент започаткував нову дату Дню морської піхоти України.

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Володимир ЗеленськийВМС України