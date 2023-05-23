Зеленский объявил о создании корпуса морской пехоты

"Сегодня также имею честь объявить, что принято решение значительно увеличить потенциал украинской морской пехоты - создать корпус морской пехоты. Государство будет делать все для развития вашего важного крепкого рода войск, для оснащения нашей морской пехоты современным оружием, техникой и созданием новых бригад морской пехоты Украины. Тех, кто уже умеет делать даже невозможное, станет еще больше", - сказал он.

Президент отметил, что с начала агрессии РФ воинские части и подразделения морской пехоты надежно удерживают оборону на наиболее ответственных участках фронта, при этом профессионально и уверенно уничтожая оккупантов.

По его словам, морские пехотинцы ежедневно доказывают, что они мощная сила, которая уничтожает противника, освобождает наши земли и выполняет самые сложные задачи в самых сложных условиях.

Визит Зеленского на позиции морпехов

Президент в День морской пехоты посетил передовые позиции украинских военных в полосе обороны Угледар - Марьинка. Там он заслушал доклад командующего морской пехотой и ОТУ "Донецк" генерал-лейтенанта Юрия Содоля о ситуации на определенном участке фронта.

Зеленский пообщался с украинскими защитниками, принял участие в торжествах и вручил воинам государственные награды.

День морской пехоты

Профессиональный праздник военных морской пехоты ВМС отмечается ежегодно 23 мая.

Ранее праздники отмечали 16 ноября, а в 2018 году президент ввел новую дату Дня морской пехоты Украины.

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