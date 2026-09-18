Зеленський оголосив про створення "Карпатської вісімки": які країни увійшли

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Китай не дотримується нейтральної позиції у війні Росії проти України. Водночас він попередив про можливі наслідки співпраці Москви та Пхеньяна для безпеки Східної Азії.

Зазначимо, президент України повідомив, що Київ готується до переговорів із представниками США. За словами Зеленського, ці контакти мають посилити позиції України у протистоянні з Росією.