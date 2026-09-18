UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський оголосив про створення "Карпатської вісімки": які країни увійшли

12:31 18.09.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Україна створила новий формат співпраці під назвою "Карпатська вісімка" (С8). Він покликаний посилити взаємодію країн регіону у сфері безпеки, енергетики та економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За словами глави держави, саміт карпатських держав уперше проходить в Україні та об'єднує регіони й громади країн-сусідів. До формату С8 увійшли вісім учасників:

  • Румунія;
  • Сербія;
  • Польща;
  • Словаччина;
  • Чехія;
  • Австрія;
  • Угорщина;
  • Європейський Союз загалом.

Президент наголосив, що створення альянсу має зблизити країни та сформувати новий майданчик для розв'язання спільних завдань.

"Це серйозний початок руху, який має ще більше зблизити наші країни та створити на рівні ЄС ще один сильний елемент взаємодії - безпека, енергетика, значне розширення логістики й транскордонної економічної співпраці та суттєва підтримка наших громад", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Китай не дотримується нейтральної позиції у війні Росії проти України. Водночас він попередив про можливі наслідки співпраці Москви та Пхеньяна для безпеки Східної Азії.

Зазначимо, президент України повідомив, що Київ готується до переговорів із представниками США. За словами Зеленського, ці контакти мають посилити позиції України у протистоянні з Росією.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийЄвросоюзУкраїна