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Зеленский объявил о создании "Карпатской восьмерки": какие страны вошли

12:31 18.09.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украина создала новый формат сотрудничества под названием "Карпатская восьмерка" (С8). Он призван усилить взаимодействие стран региона в области безопасности, энергетики и экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По словам главы государства, саммит карпатских государств впервые проходит в Украине и объединяет регионы и громады стран-соседей. В формат С8 вошли восемь участников:

  • Румыния;
  • Сербия;
  • Польша;
  • Словакия;
  • Чехия;
  • Австрия;
  • Венгрия;
  • Европейский Союз в целом.

Президент подчеркнул, что создание альянса должно сблизить страны и сформировать новую площадку для решения общих задач.

"Это серьезное начало движения, которое должно еще больше сблизить наши страны и создать на уровне ЕС еще один сильный элемент взаимодействия - безопасность, энергетика, значительное расширение логистики и трансграничного экономического сотрудничества и существенная поддержка наших громад", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Китай не придерживается нейтральной позиции в войне России против Украины. В то же время он предупредил о возможных последствиях сотрудничества Москвы и Пхеньяна для безопасности Восточной Азии.

Отметим, президент Украины сообщил, что Киев готовится к переговорам с представителями США. По словам Зеленского, эти контакты должны усилить позиции Украины в противостоянии с Россией.

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