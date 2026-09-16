Зеленський анонсував важливі зустрічі у США і назвав теми
Україна готує зустрічі з американськими партнерами, які посилять позиції країни у війні проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Нові зустрічі з партнерами у США
За словами президента, незабаром відбудуться зустрічі з партнерами у США.
"Ми готуємо зустрічі з нашим партнерами в Сполучених Штатах Америки. Це стосується і перемовин, наближення миру. Також деяких інших дуже суттєвих питань: зокрема, і про енергетику, і про продовольчу безпеку, і про зброю", - каже він.
Зеленський зазначив, що будуть нові пакети підтримки для України, зокрема, такі, що стосуються протиповітряної оборони.
Розширення антибалістичної коаліції
Президент також заявив про підготовку розширення антибалістичної коаліції.
"Завдання незмінне - на цей рік підготувати результат, який можна випробувати. Потрібна система, система ефективна, і щоб вона була достатньо масштабною і, бажано, дешевшою, ніж є сьогодні у світі", - повідомив Зеленський.
За його словами, співпраця з виробниками і державами триває достатньо продуктивно.
"Я хочу подякувати усім, хто нам допомагає. Зараз найбільше - це сильним компаніям Європи, які спроможні зробити реальний внесок в антибалістику у нашій програмі Freya", - резюмував він.
Раніше РБК-Україна писало, що після заяви США про можливу домовленість щодо перемир'я в енергетиці Київ очікує конкретного механізму, який гарантуватиме дотримання умов з боку Росії.
Також повідомлялося, що 14 вересня Зеленський заявив, що хоче обговорити з президентом США Дональдом Трампом можливість енергетичного та морського перемир'я під час потенційної зустрічі в Нью-Йорку 21-23 вересня.