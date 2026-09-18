Зеленский объявил о создании "Карпатской восьмерки": какие страны вошли
Украина создала новый формат сотрудничества под названием "Карпатская восьмерка" (С8). Он призван усилить взаимодействие стран региона в области безопасности, энергетики и экономики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
По словам главы государства, саммит карпатских государств впервые проходит в Украине и объединяет регионы и громады стран-соседей. В формат С8 вошли восемь участников:
- Румыния;
- Сербия;
- Польша;
- Словакия;
- Чехия;
- Австрия;
- Венгрия;
- Европейский Союз в целом.
Президент подчеркнул, что создание альянса должно сблизить страны и сформировать новую площадку для решения общих задач.
"Это серьезное начало движения, которое должно еще больше сблизить наши страны и создать на уровне ЕС еще один сильный элемент взаимодействия - безопасность, энергетика, значительное расширение логистики и трансграничного экономического сотрудничества и существенная поддержка наших громад", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Китай не придерживается нейтральной позиции в войне России против Украины. В то же время он предупредил о возможных последствиях сотрудничества Москвы и Пхеньяна для безопасности Восточной Азии.
Отметим, президент Украины сообщил, что Киев готовится к переговорам с представителями США. По словам Зеленского, эти контакты должны усилить позиции Украины в противостоянии с Россией.