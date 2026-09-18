Зеленский объявил о создании "Карпатской восьмерки": какие страны вошли

Украина создала новый формат сотрудничества под названием "Карпатская восьмерка" (С8). Он призван усилить взаимодействие стран региона в области безопасности, энергетики и экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По словам главы государства, саммит карпатских государств впервые проходит в Украине и объединяет регионы и громады стран-соседей. В формат С8 вошли восемь участников:

Румыния;

Сербия;

Польша;

Словакия;

Чехия;

Австрия;

Венгрия;

Европейский Союз в целом.

Президент подчеркнул, что создание альянса должно сблизить страны и сформировать новую площадку для решения общих задач.

"Это серьезное начало движения, которое должно еще больше сблизить наши страны и создать на уровне ЕС еще один сильный элемент взаимодействия - безопасность, энергетика, значительное расширение логистики и трансграничного экономического сотрудничества и существенная поддержка наших громад", - подчеркнул Зеленский.