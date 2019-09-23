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Зеленский одобрил закон о режиме общего транзита

Новости » Политика    23.09.2019 - 11:46
Зеленский одобрил закон о режиме общего транзита
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада приняла соответствующий законопроект за основу и в целом 12 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1082 "О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Зеленский одобрил закон о режиме общего транзита

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Так, законом устанавливаются основные принципы организации и осуществления общего режима транзита товаров через таможенную территорию Украины; порядок и условия перемещения таких товаров таможенной территорией Украины в совместном режиме транзита. Также в документе предусмотрено осуществление таможенных формальностей, применение механизма обеспечения уплаты таможенного долга, применение специальных транзитных упрощений и другие особенности осуществления операций общего режима транзита.

Напомним, данный закон за основу и в целом Рада приняла 12 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце апреля парламент 8 созыва одобрил за основу закон о режиме общего транзита с Европейским союзом. Соответствующий законопроект №9532 "О режиме общего транзита" поддержали 234 парламентария.

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