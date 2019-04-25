ВР одобрила за основу закон о режиме общего транзита с ЕС

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Документ поддержали после нескольких неудачных голосований 234 нардепа

Верховная рада Украины одобрила за основу закон о режиме общего транзита с Европейским союзом. Соответствующий законопроект №9532 "О режиме совместного транзита" поддержали 234 парламентария, передает РБК-Украина.

Документом предусматривается имплементировать в законодательство Украины положения Конвенции о процедуре общего транзита от 20 мая 1987 и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами от 20 мая 1987 в соответствии с обязательствами Украины, закрепленными Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Так, планируется ввести в Украине транзитные процедуры, аналогичные тем, которые предусмотрены Конвенцией о совместном режим транзита, а именно - определить основные принципы, порядок и условия перемещения товаров таможенной территории Украины в совместном режиме транзита, порядок осуществления таможенных формальностей, применение механизма гарантирования уплаты таможенного долга, применение специальных транзитных упрощений и другие особенности осуществления операций общего режима транзита.

Согласно статье 15а Конвенции о процедуре общего транзита, любая третья страна может стать договорной стороной настоящей конвенции, если она приглашена депозитарием конвенции по решению Объединенного комитета, который отвечает за администрирование этой конвенции и обеспечение ее надлежащего исполнения.

Для получения такого приглашения Украина должна доказать способность выполнять ее условия, в частности, используя в одностороннем порядке до одного года национальный модуль Новой компьютеризированной транзитной системы, которая используется договаривающимися сторонами Конвенции.

Напомним, ранее парламент поддержал за основу в первом чтении закон о "промышленном безвизе".

Как писало РБК-Украина, ранее в Кабинете министров назвали более 10 первоочередных законопроектов для принятия в ВР, среди них был и законопроект №9532.