Рада приняла закон о режиме общего транзита

Верховная рада приняла закон, выдающийся президентом как неотложный
Верховная рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №1082 "О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
За принятие документа проголосовали 333 нардепа. Так, законом предусматривается принятие отдельного закона "О режиме общего транзита", которым устанавливаются:
ВР приняла закон, выдающийся президентом как неотложный.
Напомним, 25 апреля Верховная рада Украины приняла за основу закон о режиме общего транзита с Европейским союзом. Соответствующий законопроект №9532 "О режиме общего транзита" поддержали 234 парламентария.
Ранее парламент поддержал за основу в первом чтении закон о "промышленном безвизе".