ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада приняла закон о режиме общего транзита

Новости » Политика    12.09.2019 - 13:50
Рада приняла закон о режиме общего транзита
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Верховная рада приняла закон, выдающийся президентом как неотложный

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №1082 "О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За принятие документа проголосовали 333 нардепа. Так, законом предусматривается принятие отдельного закона "О режиме общего транзита", которым устанавливаются:

  • основные принципы организации и осуществления общего режима транзита товаров через таможенную территорию Украины,
  • порядок и условия перемещения таких товаров таможенной территорией Украины в совместном режиме транзита,
  • осуществление таможенных формальностей,
  • применение механизма обеспечения уплаты таможенного долга,
  • применение специальных транзитных упрощений и другие особенности осуществления операций общего режима транзита

ВР приняла закон, выдающийся президентом как неотложный.

Напомним, 25 апреля Верховная рада Украины приняла за основу закон о режиме общего транзита с Европейским союзом. Соответствующий законопроект №9532 "О режиме общего транзита" поддержали 234 парламентария.

Ранее парламент поддержал за основу в первом чтении закон о "промышленном безвизе".

Рада планирует ввести в Украине институт экономического оператора Украинцы оценили законодательные инициативы Зеленского
Новости Украины транзитВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь