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Зеленський схвалив закон про режим загального транзиту

Новини » Політика    23.09.2019 - 11:46
Зеленський схвалив закон про режим загального транзиту
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рада прийняла відповідний законопроект за основу і в цілому 12 вересня

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №1082 "Про режим загального транзиту і введення національної електронної транзитної системи". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зеленський схвалив закон про режим загального транзиту

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Так, законом встановлюються основні засади організації та здійснення загального режиму транзиту товарів через митну територію України; порядок і умови переміщення таких товарів митною територією України в спільному режимі транзиту. Також у документі передбачене здійснення митних формальностей, застосування механізму забезпечення сплати митного боргу, застосування спеціальних транзитних спрощень і інші особливості здійснення операцій загального режиму транзиту.

Нагадаємо, даний закон за основу і в цілому Рада прийняла 12 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці квітня парламент 8 скликання схвалив за основу закон про режим загального транзиту з Європейським союзом. Відповідний законопроект №9532 "Про режим загального транзиту" підтримали 234 парламентарія.

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