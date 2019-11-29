Президент одобрил закон о модернизации сержантской службы в ВСУ

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 29 ноября, одобрил законопроект №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнении воинского долга и прохождении военной службы)". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Ожидается, что документ позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке "NATO Code" по STNAG 2116.

В пояснительной записке также подчеркивалось, что принятие закона создаст дополнительные мотивационные факторы по прохождению украинцами военной службы по контракту и будет способствовать переходу Вооруженных сил Украины на профессиональную основу по образцу армий западноевропейского образца.

Напомним, документ передали на подпись главе государства 12 ноября.

Так, 17 октября Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнение воинского долга и прохождения военной службы)". За документ проголосовали 278 нардепов.

РБК-Украина сообщало, что в конце мая Рада 8 созыва приняла за основу в первом чтении законопроект №10181 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнении воинского долга и прохождении военной службы)". Проект после ряда неудачных попыток поддержал 231 депутат ВР.