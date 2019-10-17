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Рада одобрила закон о модернизации сержантской службы в ВСУ

Новости » Политика    17.10.2019 - 16:28
Рада одобрила закон о модернизации сержантской службы в ВСУ
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Закон в первом чтении после ряда неудачных попыток приняла в мае Рада 8 созыва

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнении воинского долга и прохождении военной службы)". За документ проголосовали 278 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Принятие данного закона позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонки "NATO Code" по STNAG 2116.

Кроме того, ожидается, что принятие закона создаст дополнительные мотивационные факторы по прохождению украинцами военной службы по контракту и будет способствовать переходу Вооруженных сил Украины на профессиональную основу по образцу армий западноевропейского образца.

Напомним, в конце мая Рада 8 созыва приняла за основу в первом чтении законопроект №10181 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнении воинского долга и прохождении военной службы)". Проект после ряда неудачных попыток поддержал 231 депутат ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, в феврале ВР провалила в первом чтении законопроект №6372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о воинских званиях военнослужащих", которым звания украинских военнослужащих предлагалось привести в соответствие со стандартами НАТО.

В частности, проектом предлагалось, что нынешние воинские звания - рядовой, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик, заменят на: солдат, старший солдат, сержант, старший сержант, главный сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

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