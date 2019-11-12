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На подпись Зеленскому передали закон о модернизации сержантской службы в ВСУ

Новости » Политика     12.11.2019 - 23:24
На подпись Зеленскому передали закон о модернизации сержантской службы в ВСУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Закон позволит реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнении воинского долга и прохождении военной службы)". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

На подпись Зеленскому передали закон о модернизации сержантской службы в ВСУ

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Проект закона 12 ноября, одобрил глава ВР Дмитрий Разумков.

Напомним, 17 октября Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнение воинского долга и прохождения военной службы)". За документ проголосовали 278 нардепов.

Принятие данного закона позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонки "NATO Code" по STNAG 2116.

Кроме того, ожидается, что принятие закона создаст дополнительные мотивационные факторы по прохождению украинцами военной службы по контракту и будет способствовать переходу Вооруженных сил Украины на профессиональную основу по образцу армий западноевропейского образца.

РБК-Украина сообщало, что в конце мая Рада 8 созыва приняла за основу в первом чтении законопроект №10181 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнении воинского долга и прохождении военной службы)". Проект после ряда неудачных попыток поддержал 231 депутат ВР.

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