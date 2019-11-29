Президент схвалив закон про модернізацію сержантської служби в ЗСУ

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 листопада, схвалив законопроект №0906 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Очікується, що документ дозволить удосконалити порядок виконання військового обов'язку громадянами України, реалізувати введення нових військових звань сержантського і старшинського складу Збройних сил України, забезпечивши їх відповідність еквівалентній колонці "NATO Code" по STNAG 2116.

У пояснювальній записці також підкреслювалося, що прийняття закону створить додаткові мотиваційні чинники по проходженню українцями військової служби за контрактом та сприятиме переходу Збройних сил України на професійну основу за зразком армій західноєвропейського зразка.

Нагадаємо, документ передали на підпис главі держави 12 листопада.

Так, 17 жовтня Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №0906 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про виконання військового обов'язку та проходження військової служби)". За документ проголосували 278 нардепів.

РБК-Україна повідомляло, що в кінці травня Рада 8 скликання прийняла за основу в першому читанні законопроект №10181 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)". Проект після низки невдалих спроб підтримав 231 депутат ВР.