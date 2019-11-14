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Зеленский одобрил создание е-системы в сфере строительства

Новости » Политика     14.11.2019 - 16:10
Зеленский одобрил создание е-системы в сфере строительства
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский подписал соответствующий закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты для усовершенствования порядка предоставления админуслуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы.

Закон предусматривает создание Единой электронной системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, который объединит в общем информационном ресурсе все данные о рынке строительства. Информация будет доступна через портал электронной системы.

Закон также позволяет подавать документы в электронной форме для получения всех административных услуг в сфере строительства, а также получать такие услуги в электронной форме. Оплату админуслуг в области строительства и штрафов за правонарушения можно будет проводить с помощью этой системы.

Кроме того, законом предусматривается сокращение перечня документов, представляемых для получения админуслуг в сфере строительства. Также вводится идентификатор объекта строительства и завершенного объекта, который будет неизменным на протяжении жизненного цикла объекта, а также единый порядок присвоения и изменения адресов объектов недвижимости.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что админуслуги в строительстве должны перевести в электронный формат.

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