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Зеленський схвалив створення е-системи у сфері будівництва

Новини » Політика     14.11.2019 - 16:10
Зеленський схвалив створення е-системи у сфері будівництва
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський підписав відповідний закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів для удосконалення порядку надання адмінпослуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи.

Закон передбачає створення Єдиної електронної системи у сфері будівництва в складі містобудівного кадастру, який об'єднає в загальному інформаційному ресурсі всі дані про ринок будівництва. Інформація буде доступна через портал електронної системи.

Закон також дозволяє подавати документи в електронній формі для отримання адміністративних послуг в сфері будівництва, а також отримувати такі послуги в електронній формі. Оплату адмінпослуг у сфері будівництва та штрафів за правопорушення можна буде проводити за допомогою цієї системи.

Крім того, законом передбачається скорочення переліку документів, що подаються для отримання адмінпослуг у сфері будівництва. Також вводиться ідентифікатор об'єкта будівництва та завершеного об'єкта, який буде незмінним протягом життєвого циклу об'єкта, а також єдиний порядок присвоєння та зміни адрес об'єктів нерухомості.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що адмінпослуги в будівництві повинні перевести в електронний формат.

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