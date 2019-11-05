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Админуслуги в строительстве должны перевести в электронный формат, - Зеленский

Новости » Политика     05.11.2019 - 19:53
Админуслуги в строительстве должны перевести в электронный формат, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Предоставление админуслуг в строительстве должны быть переведены в электронный формат до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру развития общин и территорий Украины Алене Бабак до конца года перевести предоставление административных услуг в строительстве в электронный формат. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что соответствующее поручение Зеленский дал во время встречи с руководством Верховной рады и правительства во вторник, 5 ноября.

"Глава государства отметил необходимость перевести предоставления административных услуг в строительстве в электронный формат и ввести автоматическую регистрацию в реестре разрешительных документов. Также нужно ввести исключительно судебный порядок обжалования права осуществления подготовительных, строительных работ по указанным разрешительными документами и отмены декларации готовности объекта к эксплуатации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский поручил министру обороны Андрею Загороднюку создать военную полицию. Также до конца года президент поручил внедрить систему управления силами обороны, соответствующую стандартам НАТО.

Также сообщалось, что Зеленский поручил до конца текущего года ввести назначение пенсий через мобильное приложение. Также он поставил задачу ввести назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица.

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Новости Украины Владимир Зеленскийадминуслугистроительство
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