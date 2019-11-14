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Зеленский посетит Австрию с официальным визитом

Новости » Политика     14.11.2019 - 14:37
Зеленский посетит Австрию с официальным визитом
Фото: Владимир Зеленский и Александр Шпалленберг (president.gov.ua)

Глава государства принял предложение президента Австрии

В четверг, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом принял предложение посетить страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что глава государства принял предложение президента Австрии.

"Владимир Зеленский принял переданное приглашение Федерального Президента Республики Австрия Александра ван дер Беллена осуществить официальный визит в Австрию", - говорится в сообщении.

Кроме этого, глава государства выразил надежду, что новое правительство Австрии будет продолжать поддержку Украины в вопросах противодействия российской агрессии и сохранении режима санкций против РФ. Он также призвал австрийский бизнес увеличивать инвестиции в украинскую экономику, которые сейчас составляют более 1,16 млрд долларов.

Напомним, ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры Путина и Зеленского, заявив, что украинский президент согласился. Позже в МИД Украины сообщили, что Киев официально не получал предложений от Казахстана о личной встрече президентов Украины и России.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский ожидает от "нормандской встречи" (Украина, Германия, Франция, Россия) решения конфликта на Донбассе. По словам министра иностранных дел Украина Вадима Пристайко, главные темы встречи - это обмен пленными, решение конфликта на Донбассе. Вопрос аннексированного Крыма обсуждаться не будет.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийАвстрия
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