Зеленский одобрил ратификацию соглашения с ЕИБ о высшем образовании

Президент Владимир Зеленского подписал законопроект своего авторства №0034 "О ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Законом создаются условия для реализации проекта "Высшее образование Украины", финансируемого Европейским инвестиционным банком и Северной экологической финансовой корпорацией.

В пояснительной записке отмечается, что в соответствии с основными положениями "Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года" основными направлениями ее реализации является повышение эффективности потребления и использования энергопродуктов, уменьшение техногенной нагрузки на окружающую среду, создание предпосылок для существенного уменьшения энергоемкости экономики за счет внедрения новых технологий, прогрессивных стандартов, современных систем контроля, управления и учета, транспортировки и потребления энергетических продуктов и развития рыночных механизмов стимулирования энергосбережения.

"Предложенный проект имеет целью предоставить университетам - участникам проекта помощь в повышении качества и надежности их услуг и эффективности использования энергии путем усовершенствования их институционального потенциала за счет различных мероприятий и работ, направленных на энергосбережение и оптимизацию управленческих процессов энергопотребления", - сказано в пояснительной.

Напомним, 16 апреля Рада одобрила законопроект авторства президента Владимира Зеленского №0034, его поддержали 339 парламентариев.

Как писало РБК-Украина ранее, 14 февраля президент внес законопроект №0034 в Верховную оаду.

В конце декабря прошлого года Рада ратифицировала три соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).