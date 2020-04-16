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Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о высшем образовании

Новости » Политика     16.04.2020 - 14:44
Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о высшем образовании
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент поддержал законопроект Зеленского

Верховная рада Украины одобрила законопроект авторства президента Владимира Зеленского №0034 "О ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком", передает корреспондент РБК-Украина.

Проект поддержали 339 парламентариев.

Законом создаются условия для реализации проекта "Высшее образование Украины", финансируемого Европейским инвестиционным банком и Северной экологической финансовой корпорацией.

В пояснительной записке указано, что в соответствии с основными положениями "Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года" основными направлениями ее реализации является повышение эффективности потребления и использования энергопродуктов, уменьшение техногенной нагрузки на окружающую среду, создание предпосылок для существенного уменьшения энергоемкости экономики за счет внедрения новых технологий, прогрессивных стандартов, современных систем контроля, управления и учета, транспортировки и потребления энергетических продуктов и развития рыночных механизмов стимулирования энергосбережения.

"Предложенный проект имеет целью предоставить университетам - участникам проекта помощь в повышении качества и надежности их услуг и эффективности использования энергии путем усовершенствования их институционального потенциала за счет различных мероприятий и работ, направленных на энергосбережение и оптимизацию управленческих процессов энергопотребления", - указано в пояснительной.

Напомним, 14 февраля президент внес законопроект №0034 в Верховную раду.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря прошлого года Рада ратифицировала три соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

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