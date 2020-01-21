Зеленский одобрил направление 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает направление 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения соответствующего проекта закона №2589 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о Фонде развития предпринимательства" - возвращен с подписью от президента.

В документе предусмотрено увеличение поступлений в специальный фонд государственного бюджета за счет поступлений от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выданных фондом в обмен на облигации внутреннего государственного займа.

Кабинету министров законом поручается в месячный срок со дня вступления в силу этого документа утвердить порядок использования средств госбюджета, предусмотренных на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства, с учетом положений ЗУ "О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине".

Напомним, 14 января нардепы поддержали соответствующий проект закона №2589, за него проголосовал 261 парламентарий.

Так, в конце декабря Верховная рада приняла за основу законопроект №2589, которым предлагалось направить 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Кабинет министров Украины просит Верховную раду принять во втором чтении закон о направлении 2 млрд гривен на фонд развития предпринимательства.

Добавим также, Кабмин готовит к запуску программу по поддержке микро- и среднего предпринимательства, которая начнет свою работу с 1 февраля 2020 года, а объем кредита составит 1,5 млн грн на 5 лет.