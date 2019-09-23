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Зеленський схвалив зміну порядку продажу імпортованої електроенергії

Новини » Політика    23.09.2019 - 14:42
Зеленський схвалив зміну порядку продажу імпортованої електроенергії
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Разумков раніше передав закон на підпис Зеленському

Глава держави Володимир Зеленський підписав законопроект №1084 про радіаційну безпеку, яким змінюється порядок продажу електричної енергії, яку імпортують з держав - нечленів Енергетичного співтовариства. Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Зеленський схвалив зміну порядку продажу імпортованої електроенергії

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Так, спікер Ради Дмитро Разумков раніше підписав цей проект закону і передав його на підпис Зеленському.

Нагадаємо, Рада 18 вересня схвалила законопроект №1084 про радіаційну безпеку, змінивши порядок продажу електричної енергії.

Документ був прийнятий для гармонізації законодавства України до європейських вимог і стандартів, що діють у сфері використання ядерної енергії, встановлення єдиних основних норм безпеки для захисту здоров'я осіб, які перебувають під професійним, медичним опроміненням, і населення проти небезпек, що виникають при іонізуючому випромінюванні.

Як писало РБК-Україна раніше, нардепи схвалили за основу даний проект закону 10 вересня.

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