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Зеленский: ни один враг не нанес нам большего удара, чем наши распри

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Киев, Вторник 24 августа 2021 10:52
Зеленский: ни один враг не нанес нам большего удара, чем наши распри Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский перед парадом ко Дню независимости заявил о необходимости единства украинского народа. По его словам, ни один внешний враг не нанес Украине большего удара, чем сами украинцы из-за внутренних распрей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его речь.

По его словам, единственное, что может разделять украинцев - "это щедро накрытый стол, где мы вместе обязательно поднимем тост за то, что мы стали сильной страной".

"Но не менее важно нам понять, как ей остаться. Мы все много спорим о прошлом, а это означает, что мы не делаем выводы из собственной великой истории. Потому что ни один враг не нанес нам большего удара, чем наши собственные распри. В чем сила украинского народа? В украинском народе", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее президент подписал указ, согласно которому в Украине будет отмечаться праздник зарождения украинской государственности.

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