Зеленский: один обстрел или артиллерийский выстрел могут привести к войне

По его словам, на временно оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе находятся от 30 до 35 тысяч российских военных.

"Так что провокации, действительно, очень опасны, если есть такое количество войск. Один обстрел, один артиллерийский выстрел могут привести к войне", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что опасения разделяют соседние с Украиной страны.

"Мы знаем историю Советского Союза, и они понимают, с какими рисками мы сталкиваемся. Польша, страны Балтии, Литва. и Эстония, Латвия, Молдова - они знают, к чему это может привести. Так что нам нужно быть очень осторожными", - добавил президент.