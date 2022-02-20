Зеленський: один обстріл або артилерійський постріл можуть призвести до війни

За його словами, на тимчасово окупованих територіях у Криму та на Донбасі перебувають від 30 до 35 тисяч російських військових.

"Так що провокації, дійсно, дуже небезпечні, якщо є така кількість військ. Один обстріл, один артилерійський постріл можуть призвести до війни", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що побоювання поділяють сусідні з Україною країни.

"Ми знаємо історію Радянського Союзу, і вони розуміють, з якими ризиками ми стикаємося. Польща, країни Балтії, Литва. і Естонія, Латвія, Молдова - вони знають, до чого це може привести. Так що нам потрібно бути дуже обережними", - додав президент.