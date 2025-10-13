UA

Економіка Авто Tech

Зеленський очікує проблем зі світлом: після 1-2 атак доведеться імпортувати

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна очікує, що в майбутньому можуть продовжитися проблеми з електроенергією на тлі нових атак росіян. Тому доведеться почати імпорт з ЄС.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас.

"Ми очікуємо проблем з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію", - зазначив президент.

За словами Зеленського, Україна завжди використовує можливість імпортувати електроенергію під час зими. Така можливість для України "завжди відкрита, і це важливо".

Удари Росії по енергетиці

Нагадаємо, за останні кілька тижнів російські окупанти завдали серію ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури.

Спочатку ворог концентрувався на областях, що розташовані ближче до українсько-російського кордону, а потім вдарив і по енергооб'єктах у Києві та області.

Унаслідок таких атак сотні тисяч абонентів по всій країні залишалися без світла.

Водночас сьогодні, 13 жовтня, у п'яти областях України вводили аварійні відключення світла.

Більш детально про те, як Росія змінила тактику ударів по енергооб'єктах України, - в матеріалі РБК-Україна.

Володимир ЗеленськийЄвросоюзЕлектроенергіяДопомога УкраїніВійна в УкраїніРакетний ударАтака дронівВимкнення світла