Зеленський очікує проблем зі світлом: після 1-2 атак доведеться імпортувати

"Ми очікуємо проблем з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію", - зазначив президент.

За словами Зеленського, Україна завжди використовує можливість імпортувати електроенергію під час зими. Така можливість для України "завжди відкрита, і це важливо".