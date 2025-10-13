Зеленский ожидает проблем со светом: после 1-2 атак придется импортировать

Удары России по энергетике

Напомним, за последние несколько недель российские оккупанты нанесли серию ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Сначала враг концентрировался на областях, которые находятся ближе к украинско-российской границе, а затем ударил и по энергообъектам в Киеве и области.

В результате таких атак сотни тысяч абонентов по всей стране оставались без света.

При этом сегодня, 13 октября, в пяти областях Украины вводили аварийные отключения света.

Более детально о том, как Россия изменила тактику ударов по энергообъектам Украины, - в материале РБК-Украина.