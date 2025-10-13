RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Зеленский ожидает проблем со светом: после 1-2 атак придется импортировать

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает, что в будущем могут продолжиться проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян. Поэтому придется начать импорт из ЕС.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

"Мы ожидаем проблем с электричеством. Нам, возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию", - отметил президент. 

По словам Зеленского, Украина всегда использует возможность импортировать электроэнергию во время зимы. Такая возможность для Украины "всегда открыта, и это важно". 

Удары России по энергетике

Напомним, за последние несколько недель российские оккупанты нанесли серию ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Сначала враг концентрировался на областях, которые находятся ближе к украинско-российской границе, а затем ударил и по энергообъектам в Киеве и области.

В результате таких атак сотни тысяч абонентов по всей стране оставались без света.

При этом сегодня, 13 октября, в пяти областях Украины вводили аварийные отключения света.

Более детально о том, как Россия изменила тактику ударов по энергообъектам Украины, - в материале РБК-Украина.

Владимир ЗеленскийЕвросоюзЭлектроэнергияПомощь УкраинеВойна в УкраинеРакетный ударАтака дроновОтключение света