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Зеленский об обысках в Запорожской ОВА: сегодня нам очень важно знать правду

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Сегодня всем важно знать правду. Украинцы хотят услышать детали и выводы – действительно ли кто-то из Запорожской ОВА виноват в том, в чем его подозревают.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Я знаю о случае, зарегистрированном НАБУ, они приходили с обысками в Запорожской области. Я об этом случае знаю, но мне не известны детали больше, чем вам. Насколько у меня есть полномочия, я хотел бы услышать детали или действительно кто-то виноват и там что-то такое делалось, или другой ответ, но услышать. Сегодня нам очень важно знать правду. Это все, что я могу пока сказать", - заявил президент Украины.

Он также отметил, что может поднять этот вопрос, но по его мнению НАБУ должны самостоятельно коммуницировать с обществом и доносить им результаты следствия.

Напомним, контрразведчики СБУ совместно с НАБУ провели ряд обысков в органах власти Запорожья из-за вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи, которая была предоставлена Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

Кроме того, ранее секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев также сообщил о проведении обысков в здании горадминистрации.

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НАБУЗапорожская областьЗапорожьеВладимир Зеленский