В Запорожье проводили обыски из-за возможного присвоения гуманитарной помощи
Контрразведчики СБУ совместно с НАБУ проводили ряд обысков в органах власти Запорожья из-за вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи, которая была предоставлена Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Обыски проводились в:
- городском совете;
- областной военной администрации;
- складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению.
Во время следственных действий у должностных лиц Запорожского горсовета было обнаружено:
- вещества, похожие на наркотические средства, которые были направлены на экспертизу;
- незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему;
- большое количество наличных.
Следствие проводится по трем статьям Уголовного кодекса:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой или в особо крупном размере);
- ст. 368-5 (незаконное обогащение).
Отмечается, что расследование осуществляют по обращению Службы внешней разведки Украины.
Напомним, ранее секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев сообщил о проведение обысков в здании.
Кроме того, ночью россияне обстреляли Запорожье. В результате атаки повреждениям подверглись 9 многоэтажных и 40 частных домов.
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