В Запорожье проводили обыски из-за возможного присвоения гуманитарной помощи

Контрразведчики СБУ совместно с НАБУ проводили ряд обысков в органах власти Запорожья из-за вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи, которая была предоставлена Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Обыски проводились в: городском совете;

областной военной администрации;

складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению. Во время следственных действий у должностных лиц Запорожского горсовета было обнаружено: вещества, похожие на наркотические средства, которые были направлены на экспертизу;

незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему;

большое количество наличных. Следствие проводится по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой или в особо крупном размере);

ст. 368-5 (незаконное обогащение). Отмечается, что расследование осуществляют по обращению Службы внешней разведки Украины.