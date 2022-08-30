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В Запорожье проводили обыски из-за возможного присвоения гуманитарной помощи

Новина українською →
Запорожье, Вторник 30 августа 2022 19:13
В Запорожье проводили обыски из-за возможного присвоения гуманитарной помощи Фото: в Запорожье проводили обыски из-за возможного присвоения гуманитарной помощи (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Контрразведчики СБУ совместно с НАБУ проводили ряд обысков в органах власти Запорожья из-за вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи, которая была предоставлена Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Обыски проводились в:

  • городском совете;
  • областной военной администрации;
  • складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению.

Во время следственных действий у должностных лиц Запорожского горсовета было обнаружено:

  • вещества, похожие на наркотические средства, которые были направлены на экспертизу;
  • незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему;
  • большое количество наличных.

Следствие проводится по трем статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой);
  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой или в особо крупном размере);
  • ст. 368-5 (незаконное обогащение).

Отмечается, что расследование осуществляют по обращению Службы внешней разведки Украины.

Напомним, ранее секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев сообщил о проведение обысков в здании.

Кроме того, ночью россияне обстреляли Запорожье. В результате атаки повреждениям подверглись 9 многоэтажных и 40 частных домов.

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Служба безопасности Украины Запорожье
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