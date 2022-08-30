В горсовете Запорожья ведутся следственные действия

В городском совете Запорожья ведутся следственные действия. О их причине и характере мероприятий пока не сообщается.

Об этом заявил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, в мэрии города сейчас работают правоохранители. "В Запорожском городском совете работают следователи. Мы всегда готовы сотрудничать с правоохранительными органами. Городские власти всегда открыты для сотрудничества", - заявил секретарь горсовета.