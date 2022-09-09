Зеленський про обшуки в Запорізькій ОВА: сьогодні нам дуже важливо знати правду

Сьогодні всім важливо знати правду. Українці хочуть почути деталі і висновки – чи дійсно хтось із Запорізької ОВА винен в тому, в чому його підозрюють.

"Я знаю про випадок, зареєстрований НАБУ, вони приходили з обшуками в Запорізькій області. Я про цей випадок знаю, але мені не відомі деталі більше, ніж вам. Наскільки у мене є повноваження, я хотів би почути деталі або дійсно хтось винен і там щось таке робилося, або іншу відповідь, але почути. Сьогодні нам дуже важливо знати правду. Це все, що я можу поки сказати", - заявив президент України.

Він також зазначив, що може підняти це питання, але, на його думку, НАБУ повинні самостійно комунікувати з суспільством й доносити їм результати слідства.