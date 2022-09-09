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Зеленський про обшуки в Запорізькій ОВА: сьогодні нам дуже важливо знати правду

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні всім важливо знати правду. Українці хочуть почути деталі і висновки – чи дійсно хтось із Запорізької ОВА винен в тому, в чому його підозрюють.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Я знаю про випадок, зареєстрований НАБУ, вони приходили з обшуками в Запорізькій області. Я про цей випадок знаю, але мені не відомі деталі більше, ніж вам. Наскільки у мене є повноваження, я хотів би почути деталі або дійсно хтось винен і там щось таке робилося, або іншу відповідь, але почути. Сьогодні нам дуже важливо знати правду. Це все, що я можу поки сказати", - заявив президент України.

Він також зазначив, що може підняти це питання, але, на його думку, НАБУ повинні самостійно комунікувати з суспільством й доносити їм результати слідства.

Нагадаємо, контррозвідники СБУ спільно з НАБУ провели низку обшуків в органах влади Запоріжжя через ймовірне незаконне привласнення гуманітарної допомоги, яка була надана Запорізькій області з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Крім того, раніше секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв також повідомив про проведенні обшуків в будівлі міськадміністрації.

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НАБУЗапорожская областьЗапоріжжяВолодимир Зеленський