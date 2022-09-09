Зеленский об обысках в Запорожской ОВА: сегодня нам очень важно знать правду

Сегодня всем важно знать правду. Украинцы хотят услышать детали и выводы – действительно ли кто-то из Запорожской ОВА виноват в том, в чем его подозревают.

"Я знаю о случае, зарегистрированном НАБУ, они приходили с обысками в Запорожской области. Я об этом случае знаю, но мне не известны детали больше, чем вам. Насколько у меня есть полномочия, я хотел бы услышать детали или действительно кто-то виноват и там что-то такое делалось, или другой ответ, но услышать. Сегодня нам очень важно знать правду. Это все, что я могу пока сказать", - заявил президент Украины.

Он также отметил, что может поднять этот вопрос, но по его мнению НАБУ должны самостоятельно коммуницировать с обществом и доносить им результаты следствия.