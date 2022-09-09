ua ru
Пт, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про обшуки в Запорізькій ОВА: сьогодні нам дуже важливо знати правду

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 09 вересня 2022 20:32
Зеленський про обшуки в Запорізькій ОВА: сьогодні нам дуже важливо знати правду Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні всім важливо знати правду. Українці хочуть почути деталі і висновки – чи дійсно хтось із Запорізької ОВА винен в тому, в чому його підозрюють.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Я знаю про випадок, зареєстрований НАБУ, вони приходили з обшуками в Запорізькій області. Я про цей випадок знаю, але мені не відомі деталі більше, ніж вам. Наскільки у мене є повноваження, я хотів би почути деталі або дійсно хтось винен і там щось таке робилося, або іншу відповідь, але почути. Сьогодні нам дуже важливо знати правду. Це все, що я можу поки сказати", - заявив президент України.

Він також зазначив, що може підняти це питання, але, на його думку, НАБУ повинні самостійно комунікувати з суспільством й доносити їм результати слідства.

Нагадаємо, контррозвідники СБУ спільно з НАБУ провели низку обшуків в органах влади Запоріжжя через ймовірне незаконне привласнення гуманітарної допомоги, яка була надана Запорізькій області з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Крім того, раніше секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв також повідомив про проведенні обшуків в будівлі міськадміністрації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ Запорожская область Запоріжжя Володимир Зеленський
NEWS
Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години
Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі