UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский обязательно отреагирует на приглашение Путина в Москву, - Мендель

Автор: Владислав Красинский, Андрей Василюк

Президент Украины Владимир Зеленский отреагирует на предложение главы РФ Владимира Путина встретиться в Москве. Российский лидер озвучил свое приглашение накануне, 22 апреля.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сказала в комментарии РБК-Украина.

"Реакция главы государства обязательно будет", - сказала Мендель.

22 апреля президент России Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко заявил, что встретился бы с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.

"Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин.

При этом он заявил, что если встреча касается Донбасса, то Зеленский должен сначала встречаться с главарями "ЛДНР".

Раньше Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе "в любой точке, где идет война".

Встретиться на линии разграничения Зеленский предложил, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.

"А что мне понимать. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - сказал он.

В Кремле сразу заявили, что для этого должны быть предпосылки. Кроме того, в России восприняли это заявление Зеленского как пиар-ход.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленский
Читайте также
У Зеленского посоветовали Лукашенко решить вопрос с легитимностью, а не указывать другим
Путин предложил Зеленскому обсуждать проблему Донбасса с представителями "ЛДНР"
Лукашенко: Зеленскому уже пора научиться вести себя дипломатично
Прогноз погоды